﻿وزير الطاقة السعودي: يتعين على «أوبك» عدم المغالاة في تقييد الإنتاج النفطي

اسطنبول – وكالات: قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الإثنين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بحاجة إلى ضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج، مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال المؤتمر العالمي للطاقة في اسطنبول قال ان «أوبك» بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول، وأنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.

وقال الفالح «أوبك بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق. سنتصرف بشكل مسؤول للغاية.» وأضاف «الأسعار انخفضت كثيرا وهذا أثر على الاستثمار. العديد من الشركات والدول تعاني…لا نريد أن نعطي السوق إشارة خاطئة ونسبب صدمة لأسعار السوق.»

وقال انه سيجتمع مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في اسطنبول في الأيام المقبلة لمناقشة رد فعل روسيا على اتفاقية الجزائر، مضيفا أن اجتماعا للجنة الفنية بين أعضاء «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيعقد في غضون أسبوعين.

ويشارك مسؤولو «أوبك» في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع اللمسات النهائية لاتفاق الجزائر حيث جرت الموافقة علي خفض متواضع للإنتاج في أول اتفاق من نوعه منذ 2008.

وتشير هذه السلسلة من الاجتماعات التي بدأت في اسطنبول إلى أنه خلافا لما حدث في النصف الأول 2016 فإن تكتل الدول المصدرة للنفط أكثر جدية الآن بشأن إدارة تخمة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.

وقال الفالح «حان الوقت كي نفعل شيئا مختلفا عما واجهناه في 2014. نمسك بعجلة القيادة بشكل مرهف، ولن نفعل شيئا دراماتيكيا. الفرق هو أن قوي السوق تغيرت بشكل ملحوظ بين عام 2014 والآن.»

وقال انه لا تزال هناك بعض الضبابية بشأن العرض والطلب في بعض المناطق مثل الصين وأمريكا الشمالية في الوقت الحالي، وأنه يأمل في أن يكون الوضع أكثر وضوحا بحلول موعد اجتماع أوبك في نوفمبر.

وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة نقلا عن نوفاك انها تتوقع التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج قبل اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر.

وكانت مصادر في «أوبك» قالت ان من غير المتوقع التوصل إلى قرار في اسطنبول. لكن مع ذلك فإن الاجتماع سيكون فرصة للمسؤولين كي يناقشوا الخطوة التالية بعد اتفاق الجزائر الذي تم التوافق عليه بعد جهود دبلوماسية مكثفة.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر، وقال «لدينا خطط اقتصادية ومالية للتعامل مع سيناريوهات (أسعار) منخفضة للغاية وسيناريوهات أسعار معتدلة». واعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده، الدولة غير العضو «اوبك» المشاركة في الإجراءات الهادفة لخفض إنتاج النفط، مؤكدا ان هذه هي الوسيلة الوحيدة لاحداث التوازن في السوق بعد فترة طويلة من انخفاض الاسعار.

وقال بوتين المشارك في مؤتمر الطاقة العالمي «في الظروف الحالية، نعتقد ان تجميد او خفض إنتاج النفط هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار قطاع الطاقة وتسريع إعادة التوازن إلى السوق».

وأكد ان «روسيا مستعدة للانضمام إلى اجراءات خفض الإنتاج، وتدعو الدول الاخرى المنتجة للنفط ان تفعل الشيء ذاته».

على صعيد آخر قال إيان تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول» أكبر شركة لتجارة النفط الخام في العالم، ان سوق النفط قد تشهد استعادة التوازن بين العرض والطلب إذا ما اتفقت «أوبك» وروسيا علي خفض كاف للإنتاج، لكن تحقيق التوازن قد يستغرق حتى النصف الثاني من 2017.

وقال انه في حين أن الأسعار ستحصل على دفعة من خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا، إلا أنه غير متأكد مما إذا كان أعضاء «أوبك» سيتفقون على من سيخفض الإنتاج ومقدار الخفض.

وقال تيلور المشارك في قمة رويترز السنوية للسلع الأولية «إذا خفضوا إنتاجهم حقا بواقع مليون برميل يوميا أعتقد أنه يمكننا القول أن سعر النفط سيبلغ أواخر الخمسينات وأوائل الستينات» في إشارة إلى سعر برميل النفط بالدولار.

وأضاف «هذا بالتأكيد سيبدأ في التأثير… وسيعيد للسوق توازنها في النصف الثاني من 2017. لكن هل يمكن حقا خفض الإنتاج مليون برميل يوميا بالتعاون بين أوبك والمنتجين خارجها؟ هذا أمر يصعب تحديده.»

وارتفعت أسعار النفط نحو 45 في المئة منذ بداية العام إلى نحو 52 دولارا للبرميل مدعومة في الأساس باحتمال نجاح «أوبك» في الحد من تخمة المعروض العالمي من الخام.