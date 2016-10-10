﻿الاسترليني يتعرض لضغوط والبيزو المكسيكي يرتفع بعد تصريحات لترامب أضرت بشعبيته

لندن – رويترز: هبط الجنيه الإسترليني أمس الإثنين مع تعويض الدولار بعض الخسائر التي مني بها يوم الجمعة أمام عدد من العملات، في الوقت الذي قفز فيه البيزو المكسيكي بعد نشر تسجيل لدونالد ترامب وهو يعلق على النساء مستخدما عبارات بذيئة.

وسجل مؤشر بنك إنكلترا المركزي المرجح بالتجارة أدنى مستوى منذ أوائل 2009 متأثرا بالمخاوف بشأن أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهبط مؤشر الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2009 عند 74.2، بانخفاض نسبته 0.7 في المئة خلال معاملات أمس. وخسر المؤشر أكثر من تسعة في المئة منذ نتيجة الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو/حزيران والذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعدما تعافى الجنيه الإسترليني بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف في الولايات المتحدة أدت إلى تراجع الدولار يوم الجمعة، جرى تداول العملة البريطانية بانخفاض نسبته 0.3 في المئة مقارنة مع الجلسة السابقة عند 1.2390 دولار، كما انخفضت 0.1 في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 90.16 بنس لليورو.

وارتفع البيزو المكسيكي -الذي يعاني منذ مايو/أيار بسبب تعهدات ترامب بتضييق الخناق على الهجرة وإعادة النظر في العلاقات التجارية- مع تقليص الأسواق لفرص فوز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى الشهر المقبل.

وارتفعت العملة المكسيكية نحو اثنين في المئة إلى 18.91 بيزو للدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى لها في نحو شهر. وبلغ أحدث سعر لتداول العملة المكسيكية 19.018 بيزو للدولار لتظل مرتفعة نحو 1.5 في المئة.

وفي التسجيل الذي نشر يوم الجمعة يتحدث ترامب في عام 2005 من خلال ميكروفون حول تحسس أجساد النساء ومحاولة إغواء امرأة متزوجة. وأدخل ذلك الجدل ترامب في أكبر أزمة خلال حملته الانتخابية المستمرة منذ 16 شهرا.

وارتفع الدولار الكندي نحو 0.2 في المئة إلى 1.3268 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدا بذلك عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عندما بلغ 1.3315 دولار كندي مقابل العملة الأمريكية وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار.