﻿نواب بريطانيون يريدون أن يكون لهم رأي في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن – أ ف ب: طالبت مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الانتماءات بان يكون للبرلمان دور، وان تتم استشارته في المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن الحكومة رفضت مطلبهم.

جاءت المطالبة بعد ان ارغمت حكومة تيريزا ماي أمس الأول بصورة محرجة على التراجع عن الطلب من الشركات نشر قوائم باسماء موظفيها الأجانب والذي أثار غضبا واسعا.

وقالت النائبة في حزب المحافظين آنا سوبري لهيئة الإذاعة البريطانية «نريد ان يناقش البرلمان مسألة البقاء في السوق المشتركة».

وأضافت ان «الخطر كبير» في ان تصل الحكومة إلى استنتاجاتها الخاصة بناء على نتيجة الاستفتاء بشأن العلاقة المقبلة التي يريدها البريطانيون مع الاتحاد الأوروبي.

واضافت «هذا ليس جيدا لبلادنا»، مشيرة إلى ان الزعيم السابق لحزب العمال، إد ميليباند، طلب عقد جلسة استجواب عاجلة في البرلمان أمس لكي تشرح الحكومة موقفها، لكن ماي متغيبة في زيارة للخارج.

وقال ميليباند في تغريدة على تويتر ان على «رئيسة الوزراء ان تحصل على موافقة البرلمان بشأن موقفها المتعلق بمفاوضات بريكسِت. الاستفتاء لا يعطي تفويضا من أجل بريكسِت قاس ولا غالبية في مجلس النواب».

وأضاف ان «سرية التفاوض ليست مقبولة كمبرر، والبلاد لها الحق في معرفة استراتيجية الحكومة بشأن بريكسِت والبرلمان يجب ان يصوت على ذلك».

وأجرى ميليباند مشاورات مع نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، ومسؤولين في حزب الخضر والحزب القومي الاسكتلندي، وحتى مع نواب محافظين مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وفق عدد أمس الأول من أسبوعية (أوبزرفر).

وقال نيك كليغ في الأسبوعية انه «من غير المقبول (…) ان تحدد الحكومة بمفردها شروط بريكسِت».

واعتبر خبراء ان اختيار بريكسِت قاس يعني انسحاب بريطانيا تماما من السوق الأوروبية المشتركة، والتفاوض بشأن ترتيبات تجارية جديدة بهدف فرض ضوابط صارمة على الهجرة.

وتعتبر النرويج مثالا ممكنا لـ«بريكسِت لين» تكون فيه بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، على ان تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية، وتسهم في الميزانية وتضمن حرية حركة الأشخاص.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي ان على بريطانيا ان تقبل بحرية حركة الاشخاص، اذا أرادت استمرار حرية الدخول إلى السوق المشتركة، وحذروا من مفاوضات صعبة.

وتسببت المخاوف من ان تختار بريطانيا «المسار القاسي للبريكسِت» في هبوط خاطف للجنيه الإسترليني يوم الجمعة الماضي، إلى ادنى مستوى منذ 31 سنة امام الدولار، ودفعت كبار رجال الأعمال إلى مطالبة ماي بتجنب قطع العلاقات الاقتصادية.

وكتبت كارولين فيربرين، المديرة العامة لجمعية رجال الأعمال البريطانيين، في صحيفة (تايمز) ان «ما سمعناه خلال الأيام الماضية يعطي مؤشرات على ان الباب يغلق امام الاقتصاد المفتوح».

وأفاد استطلاع أجرته غرفة التجارة البريطانية لدى 7 آلاف شركة ان الاقتصاد البريطاني سجل خلال الاشهر الماضية نموا بوتيرة ابطأ من الفترة التي سبقت الاستفتاء.

إرادة الشعب البريطاني

ورفض متحدث باسم ماي مطالبة النواب بحق التصويت بقوله ان «البرلمان سيناقش ويشرف بالتأكيد» على عملية «بريكسِت» في اثناء تقدمها، ولكن تنظيم تصويت ثان بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي حدد فيه الشعب البريطاني خياره «ليست طريقة مقبولة».

وكان مقررا ان يتحدث ديفيد ديفيس، وزير «بريكسِت»، إلى البرلمان أمس بشأن قانون قالت ماي انه يسهل وضع الأسس القانونية للاتفاق على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وستواجه ماي مزيدا من الضغوط هذا الأسبوع مع نظر محكمة في لندن بشأن قضية تؤكد على ضرورة موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانفصال.

وقد ترفع القضية إلى محكمة النقض البريطانية. وتقول الحكومة ان لديها «صلاحيات ملكية»، وهي صلاحيات تنفيذية تشمل السياسة الخارجية لتفعيل المادة 50 من دون العودة إلى البرلمان. وقالت ماي انها ستفعل المادة 50 في نهاية اذار/مارس للبدء بالمفاوضات التي يتوقع ان تستمر سنتين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي انه لا يمكن البدء في مفاوضات رسمية من دون تفعيل المادة 50، ولكن ماي بدأت حملة دبلوماسية قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 20-21 تشرين الاول/اكتوبر، واستهلتها أمس بزيارة الدنمارك وهولندا.

وقال متحدث باسم الحكومة ان «مسألة بريكست هي جزء من مباحثات» ماي مع نظرائها.