﻿بنك الإمارات الإسلامي يستهدف استكمال إصدار حقوق للمساهمين أوائل كانون الثاني

دبي – رويترز: قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، جمال بن غليطة، أمس الإثنين إن البنك يخطط لاستكمال إصدار حقوق للمساهمين الحاليين بحلول أوائل ديسمبر/كانون الأول لجمع 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).

ومصرف الإمارات الإسلامي، المملوك لبنك الإمارات دبي الوطني، أحدث بنك خليجي يسعى لتعزيز رأسماله، بعد فترة نمو قوى للإقراض وسط ضعف النمو الاقتصادي. كما تعزز البنوك الاحتياطيات لتلبية المعايير المصرفية العالمية الجديدة.

وقال بن غليطة إن المصرف لا يتوقع تعافي السوق المصرفية حتى النصف الثاني من 2017 على أقرب تقدير، وذلك حين تتعافي أسعار النفط.

وأعلن المصرف عزمه طرح إصدار الحقوق يوم الخميس الماضي قائلا انه سيرفع رأس المال المدفوع من 3.93 مليار درهم إلى 5.43 مليار درهم.

وبعد جمع 250 مليون دولار من طرح صكوك في أغسطس، صرح غليطة ان المصرف ليست لديه خطط أخرى لجمع أموال من السوق.

وقال في مقابلة أمس «جميع المصارف الإسلامية تعزز أصولها لذا فإن الكل رفع رأسماله بما في ذلك مصرف الإمارات الإسلامي.» وأضاف أن تطبيق معايير مصرفية عالمية، مثل «بازل3» والمعيار التاسع لإعداد التقارير المالية الدولية «آي.إف.آر.إس9»، يتطلب تخصيص رأس مال إضافي.

وتتأهب البنوك في الإمارات لتلبية قواعد «بازل3» كليا بحلول نهاية 2018،بينما تستعد البنوك عالميا لتغيير في المعيار التاسع لإعداد التقارير المالية الدولية، يتعلق بالقروض المعدومة ويسري اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2018.

وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرف الإمارات الإسلامي 13.2 في المئة في نهاية 2015، متجاوزا الحد الأدنى الذي يشترطه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البالغ 12 في المئة.

وقال غليطة إن النظرة المستقبلية تظل ضبابية. وأضاف»عام 2017 سيكون صعبا بصفة عامة حتى يتضح رد فعل سوق السلع الأولية. وبحلول منتصف 2017 نتوقع أن تتعافى سوق السلع الأولية، ونتوقع شحا في الإنفاق حتى ذلك الحين. نحن نمول أنشطة التجزئة والمصنعين،إذا كانوا يتوسعون سيمكننا تمويل ذلك.»

وأوضح أن مصرف الإمارات الإسلامي لا ينوي تقليص الوظائف مرة أخرى، بعد التخفيضات التي طالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وكان المصرف قد استغنى عن أكثر من مئة موظف بعد أن ألغى في وقت سابق نحو 200 وظيفة.