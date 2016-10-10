﻿«شل» النفطية توقع اتفاقا للعودة إلى إيران

طهران – أ ف ب: أعلنت شركة «رويال داتش شل» النفطية أمس الإثنين انها وقعت عقدا أوليا مع الشركة الإيرانية الوطنية للبتروكيميائيات يمهد الطريق لعودتها إلى الجمهورية الإسلامية.

وصرح المتحدث باسم الشركة البريطانية الهولندية العملاقة للطاقة «نستطيع ان نؤكد أننا أعربنا عن اهتمامنا باستكشاف أكبر لمجالات التعاون مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات من خلال رسالة نوايا».

وقالت وكالة «شانا» الإيرانية للانباء المرتبطة بوزارة النفط انه تم التوقيع على الاتفاق في طهران أمس الأول.

واضافت ان نائب رئيس شركة «شل» هانز نيغامب شارك في حفل التوقيع، وصرح للوكالة ان الشركة تسعى إلى ان يكون لها «تواجد طويل الأمد في إيران».

وقال «نحتاج في البداية إلى ان نستكشف المجالات التي نعتقد اننا نستطيع العمل فيها معا، وبعد ذلك وضع الهياكل التجارية التي سنستخدمها، وما هي الحلول الفنية، ونتوقع ان ينتهي بنا الأمر إلى التوصل إلى اتفاق مشاريع مشتركة».

وأضاف «لكن من المبكر جدا أمس تحديد اي موعد زمني لذلك. ونحن مسرورون جدا بعودة إيران إلى المجتمع الدولي. ولكن الوضع لا يزال هشا».

ووصف نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا الاتفاق الأولي بأنه «خطوة مهمة جدا للبدء في مشاركة شركة شل في قطاع البتروكيماويات الإيرانية. نأمل في ان يتم تفعيلها قريبا».

وصرحت رئيسة الشركة الوطنية للبتروكيماويات، مرضية شهدائي، لوكالة (شانا) المحلية ان الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من البتروكيماويات من 60 مليون طن إلى 160 مليون طن بحلول 2025.

وسارعت الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من الاتفاق التاريخي الذي وقعته إيران العام الماضي مع القوى العظمى وشهد رفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية مقابل خفض نشاطها النووي.

وقال زماني نيا ان إيران تسعى إلى ابرام اتفاقيات بقيمة عشرة مليارات دولار في قطاع النفط والغاز هذا العام.

إلا ان العقوبات الأمريكية التي لا تزال مفروضة على إيران تجعل البنوك الدولية حذرة في التعامل مع إيران، ما يجعل من الصعب على الشركات تمويل مشاريعها الكبرى.

وأقر نيغامب بوجود صعوبات في تحويل الأموال، إلا انه قال «وجودي هنا أمس يعني اننا نرى مستقبلا ايجابيا جدا لإيران وكذلك لشركة شل في إيران».

وكانت «شل» أجبرت بسبب العقوبات على وقف التعامل مع إيران في 2010، إلا انها استأنفت شراء النفط الإيراني في حزيران/يونيو.