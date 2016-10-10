﻿أكاديميان من بريطانيا وفنلندا يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لرؤيتهما حول وضع الأجور والمكافآت

ستوكهولم – رويترز- أ ف ب: فاز أوليفر هارت البريطاني المولد، وبنجيت هولمستروم الفنلندي المولد، بجائرة نوبل في الاقتصاد أمس الإثنين لعملهما الذي يجيب على مجموعة من الأسئلة تتراوح بين أفضل وسيلة لمكافأة الرؤساء التنفيذيين للشركات، وما إذا كانت المدارس أو السجون يجب أن تكون مملوكة للقطاع الخاص.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لدى الإعلان عن الجائزة، التي تبلغ قيمتها ثمانية ملايين كرونة سويدية (928 ألف دولار)، ان النتائج التي توصلا إليها حول نظرية العقد لها تأثيرات على حوكمة الشركات، وتشريعات الإفلاس، والدساتير السياسية، وغيرها من المجالات.

وقالت أيضا ان «الأدوات النظرية الجديدة التي وضعها هارت وهولمستروم مهمة لفهم العقود الحقيقية والمؤسسات اضافة إلى فهم العيوب المحتملة في تصميم العقود».

وقال بير سترومبرغ، عضو لجنة جائزة نوبل والأستاذ في كلية ستوكهولم للاقتصاد «هذه النظرية هامة للغاية ليس فقط للاقتصاد ولكن أيضا لغيره من العلوم الاجتماعية.»

وتبحث «نظرية العقد» على سبيل المثال ما إذا كان ينبغي أن يحصل المديرون على مكافآت أو خيارات أسهم، وما إذا كان المدرسون أو العاملون في الرعاية الصحية يجب أن يحصلوا على رواتب ثابتة، أو استنادا إلى معايير قائمة على الأداء.

ويعمل هارت أستاذا للاقتصاد في جامعة هارفارد، فيما يعمل هولمستورم أستاذ اقتصاد وإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وفي المجمل فإن الأكاديميين التسعة الذين فازوا بجائزة نوبل هذا العام في الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد من بينهم خمسة ولدوا في بريطانيا وفرنسي وفنلندي وألماني وياباني.

وبينما لا يوجد من بين الفائزين أي شخص أمريكي المولد، إلا أن ستة منهم بما في ذلك البريطانيون الخمسة يعملون في جامعات أمريكية.

ونقل الحساب الرسمي لجائزة نوبل على موقع تويتر عن هارت قوله «استيقظت في نحو الساعة 4:40 وتساءلت عما إذا كان الوقت متأخرا هذا العام لنيل الجائزة ولكن لحسن الحظ رن جرس الهاتف. أول ما قمت به أن عانقت زوجتي وأيقظت ابني الأصغر.»

وقالت الأكاديمية في بيان إن عمل هارت يركز في جزء منه علي فهم أي الشركات يجب أن تندمج، والمزيج الصحيح للتمويل، ومتى يجب أن تكون المدارس والسجون والمستشفيات مملوكة للقطاع الخاص أو العام.

وقال هارت ان حوافز خفض التكلفة في الخدمات التي جرت خصخصتها كالسجون الخاصة في الولايات المتحدة عادة ما تكون قوية للغاية.

وفي منتصف الثمانينيات قدم هارت إسهامات مهمة لفرع جديد من «نظرية العقد» يتعامل مع ما يسمى بـ»العقود غير الكاملة.»

وقالت لجنة التحكيم «لأنه من المستحيل ان يحتوي اي عقد على كل التفاصيل، فان هذا الفرع من النظرية يوضح تحديد حقوق التحكيم: بمعنى انه اي من اطراف التعاقد يجب ان يكون له الحق في اتخاذ قرارات وفي اية ظروف».

وقالت لجنة التحكيم ان هولمستورم درس إعداد عقود العاملين من المدرسين حتى رؤساء الشركات، وخلص إلى أنه «في الصناعات ذات المخاطر المرتفعة فإن الأجور يجب…أن تنحاز نسبيا نحو الراتب الثابت، بينما في بيئة أكثر استقرار فيجب أن تنحاز نحو معيار الأداء.» وقال هولمستورم ان أجور المدرسين يجب ألا تستند إلى درجات اختبار الطلاب، لكنها يجب أن توضع بطريقة من شأنها مكافأة تدريس المهارات صعبة القياس مثل الابتكار والتفكير المستقل.

وقالت الأكاديمية «نتائج هذا النموذج متعدد المهام غيرت الكيفية التي يفكر بها الاقتصاديون في البرامج المثلي للأجور والمكافآت وتصميم الوظائف.»

وقال هولمستروم بعد إعلان اسمه كفائز بالجائزة المرموقة انه «متفاجئ جدا، وسعيد جدا». ويعرف هولمستروم لابحاثه في العقود الجديدة والحوافز التي تؤثر على عمل الشركات ومن بينها الحوكمة اضافة إلى مشاكل السيولة في الازمات المالية.

وعمل هولمستروم عضوا في مجلس ادارة شركة «نوكيا» الفنلندية للاتصالات من 1999 حتى 2012. وردا على سؤال للصحافيين حول ما اذا كانت المكافآت التي يتقاضاها المدراء التنفيذيون كبيرة، قال هولمستروم «نظرياتي لا تخذ موقفا من هذا (..) ولكن رأيي الشخصي هو ان (عقود كبار المدراء التنفيذيين) معقدة للغاية هذه الايام».

واضاف ان «التحسن الذي طرأ على ذلك في السنوات الاخيرة هو انهم لا يحصلون على كل شيء في فترة قصيرة، بل يحصلون على الاشياء خلال فترة طويلة من الوقت».

وفي أواخر السبعينات أظهر هولمستروم كيف ان العقود تدرس بدقة المخاطر من الحوافز. وفي أعماله اللاحقة عمم تلك النتائج على خلفية ظروف اكثر واقعية مثل عدم مكافأة الموظفين بالمال فقط ،ولكن كذلك بالترقية.

يذكر ان جائزة نوبل للاقتصاد تختلف عن غيرها من جوائز نوبل، في ان البنك المركزي السويدي هو الذي اطلقها في 1968، بينما اطلق الجوائز الأخرى العالم السويدي الفرد نوبل في 1895.

وجائزة الاقتصاد هي الخامسة من بين ست جوائز نوبل يتم الإعلان عنها هذا العام.

(الدولار يساوي 8.6231 كرونة سويدية)