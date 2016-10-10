﻿ميسي يستعد للعودة مع برشلونة أمام ديبورتيفو!

برشلونة – رويترز: يستعد ليونيل ميسي لاعب برشلونة للعودة للمباريات أمام ديبورتيفو لاكورونيا السبت المقبل في الدوري الاسباني للتأكد من مشاركته أساسيا في مواجهة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا. وابتعد ميسي عن المنافسات منذ إصابته في أعلى الفخذ خلال التعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي ليغيب عن الانتصار على سبورتنغ خيخون وبروسيا مونشنغلادباخ والهزيمة 4-3 أمام سيلتا فيغو. كما غاب قائد المنتخب الأرجنتيني عن مباراتي بيرو وباراغواي في تصفيات كأس العالم. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن ميسي لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة ديبورتيفو، لكنه سيلعب في الشوط الثاني. ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو المتصدر. وتأتي عودة أبرز لاعبي الفريق وهدافه على مر العصور في الوقت المناسب قبل مواجهة السيتي مرتين اضافة لمباراتين صعبتين في الدوري أمام بلنسية في 22 من الشهر الجاري واشبيلية في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

شفاينشتايغر يغادر مانشستر يونايتد مطلع العام المقبل!

مانشستر – د ب أ: كشفت صحيفة «ذا صن» الإنكليزية أن اللاعب الألماني باستيان شفاينشتايغر سيغادر مانشستر يونايتد في كانون الثاني/ يناير المقبل. ويعمل النجم الألماني منذ فترة مع أخصائي اللياقة البدينة في يونايتد لرفع معدلات قدراته الجسدية، في ظل وجود ضغط كبير من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لدفعه إلى الرحيل. وتشير التكهنات إلى رحيل شفاينشتايغر إلى الدوري الأمريكي أو العودة إلى ألمانيا خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد فترة عصيبة امتدت 18 شهرا قضاها مع النادي الإنكليزي.

مهاجم نابولي ميليك يغيب عن الملاعب ستة شهور

روما – د ب أ: أعلن نابولي الإيطالي أن مهاجمه البولندي أركاديوز ميليك (22 عاما) خضع لجراحة في الركبة اليسرى بأحد مستشفيات روما، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الدنماركي السبت في تصفيات كأس العالم 2018 .وأوضح نابولي أن اللاعب سيبدأ في القريب العاجل مرحلة التأهيل التي تستمر نحو ستة شهور. وكان ميليك انتقل من أياكس الهولندي إلى نابولي في آب/ أغسطس الماضي ليعوض انتقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي إلى يوفنتوس الإيطالي. وسجل ميليك سبعة أهداف في تسع مباريات مع نابولي هذا الموسم.

الحارس هارت غير نادم على الإنتقال إلى تورينو!

لندن – رويترز: يقول الحارس جو هارت إنه غير نادم على الانتقال الى تورينو الايطالي على سبيل الاعارة لموسم واحد ويعتقد انه كان أفضل خيار له بعدما سقط من حسابات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وانتقل اللاعب البالغ 29 عاما الى تورينو في أغسطس/ آب بعدما قرر غوارديولا التعاقد مع كلاوديو برافو من برشلونة، والذي رأى المدرب الاسباني انه يجيد اللعب بالكرة وبدء الهجمات أكثر من هارت، الذي قال: «كرة القدم لعبة تختلف فيها الاراء حول الاشخاص وقد يراني البعض عظيما ويعتقد آخرون عكس ذلك، لسوء الحظ كان لأحد المسؤولين عن النادي الذي انتمي اليه رأي اخر. مهما يكن هذا الرأي فانني رأيت ان مشاركاتي في المباريات مع السيتي ستكون محدودة ولذلك بحثت عن مكان آخر.» وتابع: «شعرت ان تورينو هو الحل المناسب. لن اكذب عليكم. لم يكن لدي 25 خيارا لكن تورينو كان خيارا جيدا جدا لي وشعرت بالحماس للعب في الدوري الايطالي… لم أندم على هذه الخطوة.»

تشلسي ومان سيتي يتسابقان على ضم الغابوني أوباميانغ

دورتموند – د ب أ: كشفت تقارير أن تشلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين يسعيان بقوة للحصول على خدمات بيير ايمريك أوباميانغ، نجم بروسيا دورتموند الألماني. وثارت شائعات قوية حول اقتراب المهاجم الغابوني، الذي سجل خمسة أهداف هذا الموسم في الدوري الألماني، من الانضمام لناديه المفضل ريال مدريد. ورغم ذلك، ومع الحظر المفروض على النادي الملكي لعقد صفقات جديدة حتى 2018، بالإضافة إلى وجود المهاجمين كريم بنزيمة وألفارو موراتا، يصر ثنائي الدوري الإنكليزي على حسم صفقة ضم أوباميانغ.

راموس يغيب عن ريال مدريد شهرا

مدريد – د ب أ: ذكرت تقارير أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في الكاحل الأيسر. وتعرض راموس (30 عاما) للإصابة قبل دقائق من نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب الأسباني على مضيفه الألباني 2/صفر مساء الأحد ضمن التصفيات الأوروبية .ويرجح غياب راموس عن المنتخب أمام مقدونيا في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كما يغيب عن عدد من المباريات المهمة للريال في دوري الأبطال والدوري الأسباني. وانضم راموس بذلك إلى مارسيلو وكاسيميرو وخيميس ومودريتش في قائمة الإصابات بالريال.