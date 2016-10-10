﻿الأخوان زفيريف يحققان الفوز

شنغهاي – د ب أ: قاد ألكسندر زفيريف شقيقه الأكبر ميتشا لتحقيق فوزين في بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس، حيث فاز ألكسندر على جون إيسنر 6/4 و6/2، فيما فاز ميتشا على الصيني جانغ زي 6/1 و6/2.

يذكر أن إيسنر لم يشارك في بطولة بكين الاسبوع الماضي، وقضى الشهر الأخير يشاهد كرة القدم الأمريكية في منزله عقب خسارته في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة. ويشعر زفيريف، الصغير، بحالة من النشوة حاليا بعدما حقق لقبه الأول الشهر الماضي في بطولة سان بيترسبرغ، وحتى الآن فاز في 41 مباراة ويحتل المركز الـ21 في التصنيف العالمي. ويلعب ألكسندر زفيريف في الدور التالي مع مارين سيليتش، الذي خرج من بطولة طوكيو التي أقيمت الأسبوع الماضي من الدور قبل النهائي. وتغلب الأمريكي ستيف جونسون على مارتين كليزان 6/4 و6/3 ليلتقي مع الفائز ببطولة بكين أندي موراي. وسيلعب ستان فافرينكا، المصنف الثالث والفائز ببطولة أمريكا المفتوحة مع كيلي إيدموند. وفاز إيدموند (21 عاما) على فيديريكو ديلبونيس 6/3 و5/7 و6/4 ليواجه فافرينكا. وفاز تايلور فريتز، الذي يبلغ 18 عاما، على لاعب يبلغ ضعفي عمره حيث تغلب على الفرنسي ستيفان روبرت 7/6 (7/2) و2/6 و6/3. واستهل جو ويلفريد تسونغا، المصنف التاسع، مبارياته بالفوز على فلوريان ماير 6/3 و6/2، كما فاز مواطنه بنوا بايري على جواو سوزا 6/3 و5/7 و6/1.