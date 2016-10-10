﻿تصفيات افريقيا: مصر وتونس الناجيان العربيان الوحيدان في الجولة الأولى

عواصم – الأناضول: تمكن المنتخبان المصري والتونسي، من الفوز في مباراتيهما بالجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018. وبذلك يعد «الفراعنة» و»نسور قرطاج» المنتخبين العربيين الوحيدين الناجيين من السقوط وخسارة أي نقطة، بعد نهاية الجولة الأولى.

ويشارك في التصفيات خمسة منتخبات عربية: مصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر، من إجمالي 20 منتخبا مشاركا في المرحلة النهائية. ففي المجموعة الأولى، تمكن المنتخب التونسي من استغلال عاملي الأرض والجمهور، واستهل مشواره بفوز صعب على ضيفه الغيني 2/0. فبعد غياب 10 أعوام، تمكن المنتخب التونسي من الثأر للهزيمة التي مني بها من نظيره الغيني، وتحديدا في أمم إفريقيا 2006 بالعاصمة المصرية القاهرة. ويعد الفوز، الثاني للمنتخب التونسي على غينيا في تاريخ مواجهاتهما، حيث تعرض للهزيمة مرتين، وتعادلا ثلاث مرات. وشهدت المجموعة ذاتها سقوطا مدويا للمنتخب الليبي، الذي انهار وخسر من مضيفه الكونغو الديموقراطية، برباعية نظيفة، في مفاجأة لم تضعها الجماهير الليبية في الحسبان. وأصبح الإسباني خافيير كليمنتي، أول ضحايا التصفيات بعدما قرر الاتحاد الليبي إقالته بعد الهزيمة الثقيلة.

وفي المجموعة الثانية، فشل المنتخب الجزائري في رسم البسمة على وجوه جماهيره التي حرصت على مؤازرته، حيث سقط في التعادل مع الكاميرون 1/1. وتعد المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في أي تصفيات، سواء مؤهلة إلى أمم إفريقيا أو كأس عالم، حيث كانت جميع المواجهات السابقة بينهما في إطار منافسات كأس الأمم الإفريقية. ولم يتمكن المنتخب الجزائري خلال المواجهات الرسمية مع الكاميرون من تحقيق الفوز عليه على الإطلاق، حيث كانت الغلبة والانتصارات جميعها من نصيب الكاميرون التي حققت الفوز في أربع مواجهات، مقابل تعادل وحيد. وضمن المجموعة ذاتها، استعادت نيجيريا هيبتهم القارية من جديد بعد سلسلة من الإخفاقات في الفترة الأخيرة، حيث تمكنوا من استهلال مشوارهم بالتصفيات بفوز خارج الديار على زامبيا 2/1.

وفي المجموعة الثالثة، انتزع المنتخب المغربي نقطة خارج ملعبه بالتعادل السلبي مع الغابون في مباراة لم يتمكن من خلالها أبناء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تحقيق الفوز. ولم يتمكن المنتخب المغربي من التغلب على الغابون منذ 2003، عندما فاز وقتها 2/0 ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2004. وضمن المجموعة ذاتها، عبر المنتخب الإيفواري صاحب الخبرة عقبة ضيفه مالي، عندما حوّل هزيمته بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف.

وفي المجموعة الرابعة، فاز المنتخب السنغالي بصعوبة على ضيفه الرأس الأخضر، بهدفين دون رد، بينما تعادل منتخب بوركينا فاسو، مع ضيفه جنوب إفريقيا، 1/1. وفي المجموعة الخامسة، تمكن المنتخب المصري من انتزاع ثلاث نقاط غالية خارج ملعبه بالفوز على مضيفه الكونغو 2/1. ولعبت مصر في تصفيات كأس العالم طوال تاريخها 43 مباراة خارج الديار، حيث حقق «الفراعنة» الفوز الـ13 حتى الآن، بينما تعادلت في 10 مباريات، وخسرت في 20. وبهدفه، عادل محمد صلاح، عدد أهداف محمود الخطيب أسطورة الأهلي الدولية، بوصوله للهدف الدولي رقم 28، والتي يتصدرها حسام حسن برصيد 78 هدفا. ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز الأول لهم بشكل عام في ملعب الكونغو، حيث التقى المنتخبان في خمس مباريات، واحدة فقط كانت في ملعب الكونغو في أبريل/ نيسان 1983 بتصفيات كأس الأمم الإفريقية وخسرت مصر حينها 0/2. وضمن المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الغاني سلبا مع ضيفه الأوغندي في واحدة من أكبر المفاجآت في ظل فارق الخبرة والإمكانات بين الفريقين، التي تصب في مصلحة غانا.