﻿«الأخضر» بالتاريخ يتحدى مواهب «الأبيض»… و«العنابي» يتمسك بالفرصة الأخيرة

عواصم – د ب أ: يسعى كلا المنتخبين السعودي والإماراتي إلى وضع قدمه على الطريق الصحيح نحو نهائيات كأس العالم 2018 عندما يلتقي الفريقان اليوم على استاد «مدينة الملك عبدالله الرياضية» (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور النهائي من التصفيات الأسيوية. وتجتذب كذلك مباراة أستراليا واليابان في المجموعة ذاتها ومباراة قطري وسوريا بالمجموعة الأولى معظم الاهتمام بين مباريات الجولة. كما يلتقي المنتخب العراقي نظيره التايلندي في المجموعة الثانية وتلتقي أوزبكستان مع الصين وإيران مع كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى.

وتتجه أنظار محبي اللعبة في كل أنحاء الوطن العربي صوب استاد «الجوهرة المشعة» لمتابعة المواجهة العصيبة بين المنتخبين السعودي والإماراتي والتي ترسم بشكل كبير قدرة كل منهما على الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقات المونديال. وتأتي المباراة في الجولة الرابعة حيث يتبقى لكل فريق ست مباريات في مجموعته، لكنها قد تحسم بشكل كبير فرص كل فريق في المنافسة نظرا لصعوبة وقوة هذا الدور وتقارب المستويات بشكل كبير بين الفرق الأربعة الأولى في كلا المجموعتين وخاصة في المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب الأسترالي المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف فقط أمام نظيره السعودي، فيما يحتل الإمارات واليابان المركزين الثالث والرابع على الترتيب بست نقاط لكل منهما ويحتل العراق وتايلند المركزين الأخيرين في المجموعة بلا رصيد. وبعد غيابه عن النسختين السابقتين لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل، ظهر المنتخب السعودي بشكل أفضل كثيرا في التصفيات المؤهلة للمونديال الروسي عما كان عليه في السنوات الماضية وضاعف آمال جماهيره في العودة إلى الحدث العالمي مجددا تحت قيادة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك. وقدم «الأخضر» بداية رائعة وحقق انتصارين متتاليين على تايلند 1/صفر والعراق 2/1 وإن جاءت الأهداف الثلاثة من ركلات جزاء سجلها جميعا نواف العابد وكانت جميعها في الدقائق العشر الأخيرة بكلا المباراتين، ولم يقدم الأداء الراقي فنيا في المباراة الثالثة لكنه قدم ما يطمئن الجماهير على مسيرة الفريق في التصفيات حيث أظهر روحا قتالية عالية في الملعب وحقق التعادل 2/2 مع المنتخب الأسترالي العنيد ليؤكد قدرته على المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. وسيكون لدى «الأخضر» العديد من الأهداف التي يتطلع لتحقيقها في مواجهة الإمارات. ويأمل في تحقيق الفوز لإبعاد المنتخب الإماراتي خطوة عن المنافسة على بطاقات التأهل. ويقف التاريخ إلى جوار «الأخضر»، حيث لم يخسر من قبل أمام نظيره الإماراتي في السعودية، كما انتهت مباراة الذهاب بينهما في الدور الأول من التصفيات الحالية بفوز السعودية 2/1 على استاد «الجوهرة المشعة» أيضا فيما انتهت الإياب بالتعادل 1/1 في أبوظبي. كذلك ، ظهر عدد من لاعبي المنتخب السعودي بشكل رائع في مباراة أستراليا الخميس الماضي كما سجل البديل ناصر الشمراني هدف التعادل في وقت قاتل ليؤكد عودته بقوة إلى التهديف مع الأخضر.

وفي المقابل، يبدو المنتخب الإماراتي أكثر حاجة إلى تحقيق الفوز للتقدم خطوة جيدة على طريق المنافسة لاسيما أن الفريق خسر أمام نظيره الأسترالي صفر/1 بأبوظبي في الجولة الثانية، بعد أيام قليلة من افتتاح مسيرته بفوز مثير وثمين 2/1 على المنتخب الياباني في عقر داره، ويخوض مباراة اليوم بعد أيام من استعادة نغمة الانتصارات بالفوز الثمين 3/1 على تايلند. ويطمح المدرب مهدي علي إلى تحقيق الفوز، حيث استفاد كثيرا من مباراة تايلند لتأهيل المهاجمين الخطيرين أحمد خليل وعلي مبخوت بعد التعافي من الإصابة ليصبح اللاعبان مع صانع اللعب الخطير عمر عبدالرحمن (عموري) على أتم الاستعداد. وكان عموري المهندس الحقيقي في الفوز على تايلند حيث صنع هدفين وشارك في صناعة الهدف الآخر ليؤكد دوره الهائل في صفوف الأبيض وكذلك دور لاعبين آخرين مثل إسماعيل الحمادي. وتأتي المباراة الثانية في المجموعة بين أستراليا واليابان على القدر ذاته من الاهمية والقوة حيث يتطلع المنتخبان الأسترالي والياباني إلى التفوق على منافسه والتقدم خطوة مهمة إلى الأمام.

وفي المجموعة ذاتها، يتربص المنتخب العراقي بنظيره التايلندي على استاد «باس» في العاصمة الإيرانية طهران حيث تمثل المباراة الفرصة الأخيرة لكليهما بعد سقوطهما في المباريات الثلاث الأولى. ويحتاج المنتخب العراقي لاستغلال المواجهة مع أضعف فرق المجموعة لتحقيق الفوز وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة أو على الأقل المركز الثالث الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا على نصف بطاقة.

وفي المجموعة الأولى، يسعى المنتخب القطري أيضا للتمسك بالفرصة الأخيرة عندما يلتقي نظيره السوري في مواجهة عربية أخرى مثيرة. ويتذيل «العنابي» المجموعة بلا رصيد، وبفارق نقطة واحدة خلف نظيره الصيني، فيما يحتل المنتخب السوري المركز الرابع بأربع نقاط. وأهدر العنابي فرصة تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية الخميس الماضي وخسر بصعوبة 2/3 بعدما قدم عرضا قويا تحت قيادة مدربه الجديد الأوروغواني خورخي فوساتي. ويتطلع الفريق إلى تقديم عرض قوي وانتزاع أول ثلاث نقاط رغم صعوبة المواجهة مع المنتخب السوري الذي استعاد اتزانه سريعا بعد الهزيمة صفر/1 أمام أوزبكستان في الجولة الأولى وتعادل سلبا مع كوريا الجنوبية قبل أن يحقق الفوز 1/صفر على التنين الصيني في عقر داره. وفي المجموعة ذاتها، يتطلع المنتخب الإيراني إلى استغلال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز على أوزبكستان 1/صفر في عقر داره الخميس الماضي لتحقيق الفوز على ضيفه الكوري للانفراد بالصدارة. ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بسبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام كوريا الجنوبية، فيما يحتل المنتخب الأوزبكي المركز الثالث بست نقاط قبل مباراته أمام ضيفه الصيني، والتي ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة أيضا للتنين الصيني.