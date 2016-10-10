﻿الأرجنتين تسعى إلى استعادة الكبرياء والبرازيل إلى الصدارة الليلة

عواصم – الأناضول: تنطلق اليوم، الجولة العاشرة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018. وتشهد الجولة خمس مباريات، ويسعى المنتخب الإكوادوري لتأكيد قوته خلال التصفيات، عندما يحل ضيفا على نظيره البوليفي.

وتبحث الإكوادور عن الفوز الثاني على التوالي، بعد الفوز بالجولة الماضية على تشيلي، 3/0، فيما يحاول المنتخب البوليفي الخروج من الحالة السيئة التي تعرض لها إثر الهزيمة القاسية أمام البرازيل بالجولة الماضية، 0/5. وفي المباراة الثانية، تسعى أوروغواي للحفاظ على صدارة التصفيات، والاقتراب خطوة جديدة من حجز تذكرة التأهل لمونديال روسيا 2018، عندما تحل ضيفا على كولومبيا الساعي للحفاظ على موقعه ضمن المنتخبات الأربعة الأوائل في ترتيب التصفيات.

وفي المباراة الثالثة، يخشى المنتخب الأرجنتيني استمرار عروضه الضعيفة، عندما يستضيف باراغواي الطامح للعودة بقوة، بعد الهزيمة التي تعرض لها من كولومبيا في الجولة الماضية، 0/1. ويسعى خلال لقاء الجولة العاشرة لمعالجة الاخطاء الدفاعية، خاصة في الربع الأخير من الشوط الثاني، التي كلفت الفريق التعادل أمام بيرو، 2/2. وفقد التانغو أربع نقاط في آخر جولتين، أبعدته بشكل مفاجئ عن المراكز الأربعة الأولى بالتصفيات، ووضح تأثره الكبير بغياب نجم برشلونة ليونيل ميسي، للإصابة، حيث ظهر بشكل متواضع، ويسعى في مباراة اليوم إلى فوز يستعيد به كبريائه. وفي المباراة الرابعة، يبحث المنتخب التشيلي عن طوق النجاة والهروب من أدائه ونتائجه الضعيفة خلال التصفيات، عندما يستضيف منتخب بيرو. والحال لم يختلف كثيرا للمنتخبين، حيث أن أي نتيجة غير الفوز، قد تمحو أمل التأهل بنسبة تصل إلى أكثر من 50%. وتعرض المنتخب التشيلي لهزيمة قاسية من الإكوادور في الجولة الماضية 3/0، وكانت نتيجة آخر مباريات بيرو جيدة نسبيا بالتعادل مع الأرجنتين إلا أنها غير شافعة للفريق لتعديل موقفه بجدول الترتيب.

وتختتم الجولة، بمباراة سهلة نسبيا للمنتخب البرازيلي، الذي يحل ضيفا على متذيل التصفيات فنزويلا. وحقق المنتخب البرازيلي فوزا عريضا في الجولة الماضية على بوليفيا بخماسية نظيفة، في حين تعرض المنتخب الفنزويلي لهزيمة كبيرة من أوروغواي، 0/3. ويسعى المنتخب البرازيلي إلى صدارة التصفيات في حال تعثر أوروغواي مع كولومبيا. وتتصدر أورغواي التصفيات بـ19 نقطة، يليها البرازيل بـ18 نقطة، والإكوادور ثالثًا بـ16 نقطة بفارق الأهداف عن كولومبيا والأرجنتين (على الترتيب)، وباراغواي سادسا برصيد 12 نقطة، وتشيلي سابعا بـ11 نقطة، وبيرو ثامنا بـ8 نقاط، وبوليفيا تاسعا بـ7 نقاط، وفنزويلا في المركز العاشر و الأخير بنقطتين.