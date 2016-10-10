﻿مدرب إيطاليا يعترف بنقص خبرة لاعبيه بعد الفوز الصعب

روما – الأناضول: اعترف جامبييرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي، أن نقص خبرة لاعبي فريقه، كانت سببا في الفوز الصعب على مقدونيا.

وقال فينتورا إن «غالبية الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق خلال مباراة مقدونيا تعود لنقص الخبرة في المقام الأول والأخير». وأضاف أن «90% من الأخطاء كانت لنقص الخبرة من بعض اللاعبين، فعندما تملك عددا كبيرا من هؤلاء اللاعبين عليك أن تتحلى بالصبر». وواصل فينتورا بالقول: «نجحنا في العودة إلى أجواء المباراة، والقتال حتى النهاية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما تحقق بالفعل». وعن تغيير طريقته في لعب المباراة، قال: «غيرنا أسلوبنا في نهاية المباراة، لعودة لاعبي مقدونيا إلى وسط ملعبهم، فكان لا بد من تعديل طريقة اللعب لتحقيق الفوز، وهو ما تحقق بالفعل». وختم قائلًا: «نحن بحاجة إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة للتطوير من مستوانا».