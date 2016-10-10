﻿مدرب ويلز «محبط» بعد التعادل

كارديف – الأناضول: أكد كريس كولمان مدرب المنتخب الويلزي، شعوره بالإحباط بعد التعادل على أرضه وبين جمهوره مع جورجيا 1/1. وقال كولمان: «أضعنا نقطتين في مشوار التصفيات رغم أن بدايتنا كانت جيدة، لكننا منحنا المنافس فرصا لمهاجمتنا رغم فارق الإمكانات بيننا وبينهم، وفي النهاية، أنا أشعر بالإحباط». وأضاف أن «خوض مباريات متتالية في فترة زمنية قصيرة أمر صعب للغاية، وأضعنا اليوم نقطتين، ولم نفز بنقطة من المباراة». وتابع: «سنلعب بلا شك تحت ضغط كبير الشهر المقبل من أجل الفوز على صربيا في الجولة المقبلة».