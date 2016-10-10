﻿المجموعة السابعة: فوزان مثيران لاسبانيا على البانيا وإيطاليا على مقدونيا يبقيهما في الصدارة

عواصم – د ب أ: استعاد منتخب أسبانيا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، بعدما تغلب 2/صفر على مضيفه ألبانيا في الجولة الثالثة. وفي المقابل، سجل تشيرو إيموبيلي هدفين قاد بهما المنتخب الإيطالي لقلب تأخره 1/2 أمام مضيفه مقدونيا إلى فوز ثمين 3/2 في الجولة ذاتها.

ورفع أسبانيا رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام إيطاليا، الثاني، المتساوي معه في الرصيد، فيما حل ألبانيا وإسرائيل في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وتذيل مقدونيا وليشتنشتاين المجموعة بلا رصيد.

وفي البانيا، تقدم منتخب أسبانيا على نظيره الالباني بهدف دييغو كوستا في الدقيقة 55، قبل أن يضيف نوليتو الهدف الثاني في الدقيقة 63. وفي ظل إصابة الظهيرين خوردي ألبا وسيرجي روبرتو دفع يولن لوبتيغي مدرب إسبانيا بناتشو مونريال الظهير الأيسر لأرسنال ضمن ثلاثة لاعبين فقط في الخط الخلفي وإلى جوار سيرجيو راموس وجيرارد بيكي. وسيطرت اسبانيا على الكرة لكنها واجهت صعوبات في الوصول لمرمى البانيا حتى مرر بيريشا حارس اتلانتا الكرة بشكل خاطئ إلى أندريس إنيستا الذي نقل الكرة سريعا إلى ديفيد سيلفا وبدوره منحها إلى كوستا ليسجل في الشباك الخالية.

وفي مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة، اقتنص منتخب إيطاليا فوزا قاتلا على مضيفه مقدونيا 3/2. وانتهى الشوط الأول بتقدم إيطاليا بهدف أندريا بيلوتي في الدقيقة 24. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل منتخب مقدونيا هدفين عبر ليا نيستوروفسكي وفيرهان هاساني في الدقيقتين 57 و59. وارتدى إيموبيلي ثوب الإجادة في ربع الساعة الأخير من المباراة الذي سجل خلاله هدفين في الدقيقتين 75 والأخيرة ليقود المنتخب الإيطالي لانتزاع النقاط الثلاث. وقال المدرب جانبييرو فنتورا بعد المباراة: «هذه الأمور تحدث عندما تملك الكثير من اللاعبين الشبان في الملعب لكنني لا زلت مقتنعا بإمكاناتهم.» وأضاف: «أظهرنا شخصية رائعة لنعوض تأخرنا في المباراة.» وأجرى فنتورا خمسة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع اسبانيا يوم الخميس الماضي ودفع بماركو فيراتي في وسط الملعب.