﻿الاحتفال بمئوية المخرج حلمي حليم وتكريم فناني السينما

القاهرة ــ «القدس العربي»: برئاسة المخرج سمير سيف، ستقام في الفترة ما بين غد الأربعاء وحتى 20 الشهر الحالي فعاليات الدورة الـ 20 للمهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ستعرض أعماله المشاركة في دار الأوبرا المصرية. سيُفتتح المهرجان بالفيلم الوثائقي «السينما أجوان» لمجدي عبد الرحمن، بينما ستبدأ عروض الأفلام المتسابقة بداية من 13 وحتى يوم 19من هذا الشهر.

من ناحية أخرى سيقام معرض يضم لقطات وأفيشات احتفالاً بمئوية المخرج الراحل حلمي حليم. كما سيتم تكريم بعض فناني وفنيي السينما المصرية، وإصدار كتب تذكارية تستعرض مسيرتهم، وما أضافوه للفن السينمائي المصري، وهم .. الفنانة شويكار، الفنان حسن يوسف، المخرجة إيناس الدغيدي، المونتيرة سلوى عبد الرحمن، ومهندس الصوت جميل عزيز. كذلك ستقام ندوات عدة في قاعة سينما الهناجر، يتحدث فيها كل من ماجدة موريس، ماجدة خير الله، مصطفى فهمي، أحمد سعد الدين، حنان شومان، مجدي الطيب، وشريف عوض.

الأفلام ولجنة التحكيم

وهناك مسابقة للأفلام الروائية الطويلة وأخرى للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية، والتي تم إنتاجها خلال العام الفائت، وبدايات هذا العام.

تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 20 فيلماً، وتقام العروض في المسرح الصغير في دار الأوبرا، وتتكون لجنة التحكيم من الكاتبة الصحافية إقبال بركة رئيساً، وعضوية الفنانة لبلبة، الفنان سناء شافع، المخرج والكاتب شوقي حجاب، الموسيقار هاني شنودة، الناقد كمال رمزي، المونتيرة تماضر نجيب، المصور محسن أحمد، المنتج الفني إبراهيم الشايب.

بينما في مسابقة الأفلام القصيرة والوثائقية يُشارك 22 فيلماً وثائقياً أكثر من 15 دقيقة، 12 فيلماً وثائقياً حتى 15 دقيقة، 50 فيلماً روائياً قصيراً، و7 أفلام رسوم متحركة. وتقام عروض الأعمال في قاعة السينما في مركز الهناجر للفنون.

وتتكون لجنة التحكيم من سمير فرج رئيساً، وعضوية كل من خيرية البشلاوي، ليلى فخري، محمد صلاح الدين، نادر عدلي، أحمد فهمي عبد الظاهر، ونيفين شلبي. وتبلغ إجمالي جوائز هذه الدورة مليونا و146 ألف جنية.