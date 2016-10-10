﻿وفاة فتاة هندية بعد صيامها لمدة 68 يوماً

نيودلهي ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الهندية الاثنين، أنه تم أتهام عائلة فتاة /13 عاماً/ تابعة لأقلية «جاين» كانت لقت حتفها بعد صيامها لمدة 68 يوماً وفقاً لشعائر دينية، بالتسبب في وفاتها.

وتوفيت الفتاة أرادهانا ساماداريا، بالسكتة القلبية في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد يومين من مصاحبة عائلتها لها في موكب بعربة في مدينة حيدر آباد، للاحتفال بانتهاء صيام الفتاة.

وتصدرت المأساة العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام المحلية في مطلع الاسبوع الجاري، حيث دعت جماعات الدفاع عن حقــــوق الطفل إلى إلقاء القبض على عائلة الفتاة، زاعمة أنهم اضطروها للمشاركة في طقوس دينية تتضـــمن العيش على الماء فقط.

وتقول عائلة أرادهانا أنها كانت لها ميول دينية وكانت قامت من قبل بالصيام لمدة ســـبعة أيام ولمدة 34 يوماً.