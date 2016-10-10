﻿آلات في شتوتجارت تقدم هدايا للسياح

شتوتجارت ـ د ب أ: للسياح الذين يبحثون عن مضغ شيء غير معتاد، هناك ما ينتظركم في شارع روزنبرج في شتوتجارت .

عليك أن تجول بنظرك بحثا عن شيء لونه أحمر وصدئ ومليء بهدايا غير مثيرة للشهية. يتعامل الأهالي المحليون في شتوتجارت مع آلات بيع اللبان (العلكة) على أنها آثار باقية وذكرى لزمن مضى .أما الآن تمنح العقول المبدعة بعض الآلات المهملة بداية جديدة، حيث يعملون على تعبئتها بأعمال فنية مصغرة بدلاً من عبوات اللبان.

وهؤلاء الذين يصادفون هذه الآلات ، يمكنهم الرهان على إمكانية الحصول على شيء غريب مقابل يورو واحد – بدءًا من مفردات صنعت يدوياً إلى الخزف أو المجوهرات المصنوعة من الأسنان بدلاً من اللآلئ. كما تم رصد آلات بيع مماثلة في شوارع بوتسدام وبرلين.