﻿نورث كارولاينا تنقذ ضحايا إلإعصار «ماثيو» مع اتجاهه نحو البحر

كارولاينا بيتش (نورث كارولاينا) ـ رويترز: أنقذت فرق الطوارئ المنتشرة بقوارب مئات الأشخاص من الغرق كما أنجدت عالقين أعلى أسطح منازلهم بواسطة طائرات هليكوبتر في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية في الوقت الذي أغرق فيه الإعصار ماثيو معظم أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة قبل أن تخف حدته ويتجه نحو البحر.

وانخفضت قوة ماثيو وهو العاصفة الأقوى التي تضرب المحيط الأطلسي منذ عام 2007 بعدما تسبب في قتل ما يقرب من 900 شخص في هايتي. وفي الولايات المتحدة تسبب ماثيو في مقتل 17 شخصاً فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني منزل وشركة. وواصلت العاصفة تحركها نحو البحر وفقاً لتقرير أصدره المركز الوطني للأعاصير ذكر أن مركز العاصفة صار على مسافة 240 كيلومتراً قبالة ساحل كيب هاتيراس في نورث كارولاينا. وأطلقت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية تحذيرات من هطول سيول وهي السبب الرئيسي لحالات الوفاة المتعلقة بسوء أحوال الطقس. وقال مسؤولون إن كثيراً من المناطق الساحلية والداخلية مازالت مغمورة بالمياه.