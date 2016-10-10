وفاة الفنان العراقي يوسف العاني عن 89 عاماً بعد صراع مع المرض





عمان- رويترز- قالت وزارة الثقافة العراقية إن الفنان المسرحي يوسف العاني توفي الاثنين في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان عن 89 عاماً بعد صراع مع المرض.

ونعى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي فرياد رواندزي الفنان الراحل، واصفاً إياه بأنه كان “أحد عمالقة الفن العراقي في المسرح والتلفزيون والسينما تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً”.

ونقل الموقع الرسمي للوزارة عن رواندزي قوله الاثنين “برحيله فقد العراق والوسط الفني أحد رموزه الفنية الكبيرة، والذي أغنى الفن في العراق بأعمال ما زالت في ذاكرة الجمهور نال من خلالها حضوراً متميزاً على الساحتين الفنيتين العراقية والعربية”.

ولد العاني عام 1927 بمحافظة الأنبار وتخرج في كلية الإدارة والاقتصاد في بغداد التي عمل بها معيدا قبل التفرغ تماماً للفن.

أسس فرقة “الفن الحديث” مع الفنان الراحل إبراهيم جلال وعدد من الفنانين الشبان عام 1952 وقدم من خلالها مسرحيات رسخت في الوجدان العراقي.

مارس النقد الفني في عدة صحف منها “الأهالي” و”الشعب” و”الأخبار” في العراق، وكتب أكثر من 50 مسرحية، كما مثل في العديد من المسرحيات والأفلام السينمائية.

شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية مثل “أيام قرطاج المسرحية” في تونس، و”مهرجان المسرح التجريبي” في مصر، و”مهرجان الشباب السينمائي” في سوريا وغيرها.

ومن المقرر نقل جثمان العاني إلى بغداد ليتم تشييعه ودفنه في المقابر الملكية في منطقة الأعظمية في بغداد.