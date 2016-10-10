مقتل طيار في “الحرس الثوري” الإيراني إثر تحطّم طائرته نتيجة خلل فني





طهران- أ ف ب- أعلن “الحرس الثوري” الإيراني الاثنين مقتل أحد طياريه وإصابة آخر بجروح إثر تحطّم طائرتهما الصغيرة في جنوب شرق البلاد نتيجة خلل فني.

وقال الموقع الالكتروني لـ “الحرس الثوري” إن الطائرة “تعرّضت لحادث لدى عودتها من مهمة استطلاعية قرب ايرانشهر” في محافظة سيستان-بلوشستان القريبة من الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل الطيار أحمد مايلي.

من جهتها نقلت وكالة أنباء “فارس″ عن متحدث باسم “الحرس الثوري” أن الحادث نجم عن خلل فني.