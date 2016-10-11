حزب المعارضة الأسترالي يرفض استفتاء مقترحا حول زواج المثليين

سيدني- د ب أ- قرر حزب العمال الاسترالي المعارض رفض اقتراح للحكومة بإجراء استفتاء على زواج المثليين وطالب بدلا من ذلك بإجراء تصويت في البرلمان.

وكان رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول قد اقترح مشروع قانون بإجراء استفتاء إلزامي في شباط/ فبراير لحسم قضية زواج المثليين.

وقال زعيم المعارضة بيل شورتن في كانبرا: “سيرفض حزب العمال استفتاء مالكوم تيرنبول باهظ التكلفة والمؤدي للانقسام”.

وأضاف: “الاستفتاء قد يسبب ضررا للمثليين والسحاقيات… حزب العمال يرغب في تحقيق مساواة في الزواج بأسرع وأرخص طريقة ممكنة وأقلها ضررا. ومن ثم فإننا نرغب في تصويت حر بالبرلمان”.

وهناك مخاوف تتعلق بالنفقات والتمويلات المرتبطة بالاستفتاء، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لتخصيص 170 مليون دولار أسترالي (127 مليون دولار أمريكي) للاستفتاء المقترح، إلى جانب 15 مليون دولار لتمويل حملتي “نعم” و”لا”.

ومن المقرر أن يبدأ النقاش حول مشروع القانون ظهر الثلاثاء في مجلس النواب،الغرفة الأدنى بالبرلمان، لكن معارضة حزب العمال تعني إجهاض مشروع القانون.

وتعهد شورتن بمواصلة الضغط من أجل المساواة في الزواج، قائلا إنه ينبغي على الحكومة أن تسمح بتصويت في البرلمان على هذه المسألة.

وقال العديد من النواب المحافظين إنهم لن يؤيدوا تصويتا حرا في البرلمان حتى أن بعض الأعضاء هددوا بسحب الدعم من الحكومة إذا حاول تيرنبول دفع مشروع قانون زواج المثليين عبر البرلمان.

ويذكر أن قانون الزواج الحالي، الذي يعود إلى عام، 1961 لا يسمح بزواج المثليين.