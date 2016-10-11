شرطة تايلاند تحذر من مخططات تفجير في بانكوك وتعزز الأمن

بانكوك- رويترز- قالت الشرطة التايلاندية الثلاثاء إنها عززت الأمن عند المعالم الكبرى بالعاصمة بانكوك وفي المطارات والأقاليم المحيطة بالمدينة عقب تقارير عن مخططات تفجير بعد أسابيع من هجمات عنيفة في جنوب البلاد.

وقال قائد الأمن القومي في تايلاند إن جماعة مسلحة تدبر لهجمات بسيارات ملغومة في إقليم قريب من بانكوك.

وأضاف تاويب نتنيوم رئيس مجلس الأمن القومي للصحفيين “أمر نائب رئيس الوزراء وكالات الأمن بالرصد الحثيث ومراقبة أي شيء غير عادي بما في ذلك الأشياء التي تستخدم في إعداد القنابل والسيارات.”

وتابع “لماذا يستهدفون بانكوك؟ ربما يريدون إحداث تأثير.” ولم يقدم تفاصيل عن الجماعات التي ربما تكون وراء المخطط.

وتعرضت مقاصد سياحية شهيرة في جنوب تايلاند لسلسلة تفجيرات على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة ومن بينها موجة تفجيرات في بلدات سياحية يومي 11 و12 أغسطس آب أسفرت عن مقتل أربعة تايلانديين وإصابة العشرات ومن بينهم أجانب.

وربطت الشرطة بين الهجمات وانفصاليين مسلمين ينشطون في أقصى جنوب البلاد.

وذكر تاويب أنه ليس متأكدا من وجود علاقة بين مخططات التفجير وهجمات أغسطس آب.

وتأثر قطاع السياحة الذي يمثل عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند باضطرابات دامت لأكثر من عشر سنوات بما في ذلك انقلابان عسكريان وتفجيرات في الآونة الأخيرة.