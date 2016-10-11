الدفاع الروسية: موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن لتسوية الأزمة السورية
القاهرة- موسكو- د ب أ- أكد أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي الثلاثاء استعداد بلاده للتعامل مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لتسوية الأزمة السورية.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عنه القول إن “موسكو ستواصل بذل الجهود في محاربة الإرهاب والحيلولة دون تصعيد حدة التوتر في سوريا، بغض النظر عن الاتهامات الباطلة الموجهة ضدها”، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا.
وأعرب عن خيبة أمل بلاده جراء تقويض واشنطن الاتفاقات التي توصل إليها وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري، مفسرا انهيار اتفاق الهدنة في سوريا بعدم استعداد أو عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بفصل مقاتلي المعارضة المعتدلة عن متطرفي تنظيم “جبهة النصرة”.
وشدد نائب وزير الدفاع الروسي على أن بلاده بذلت كل ما كان بوسعها في سبيل إقامة التعاون مع الولايات المتحدة في سوريا، بما في ذلك طرح مبادرات للتعامل في عدة اتجاهات مهمة واعدة فيما يتعلق، على وجه الخصوص، بضمان أمن عسكريي روسيا والدول المشاركة في التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
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- حكمة من الموروث الشعبي المغربي تقول ، ” الله إعطينك وجهك ” .
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- والوجه هنا يعني ” الجرئة السلبية ” . ( اقْتزديرة الوجه ، يقول سكان مدينة مراكش ) .
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- منذ كم من سنة والروس يقولون إنهم ” مستعدون للتعامل ” ، ( مع الإدارة الأمريكية في ملف بشار الأسد ) .
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- ودائما الدبلوماسية هي مسألة توحيد توصيف المصطلحات .
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- ما معنى ” التعامل ” في القاموس الروسي ؟ . وهذا هو المشكل الأساس .
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- منذ سنة والروس يقولون أنهم يحاربون داعش . بينما هم يذبحون الشعب السوري .
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- منذ سنة وهم في خضم حرب طاحنة، حطبها الشعب السوري . ويرددن في المقابل أنهم اختاروا حلا ” سلميا ” للأزمة .
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- إن كانت الصواريخ الإرتجاجية هي الحل الروسي ” السلمي ” ، فما هو الحل الروسي العسكري إذن ؟ .قنابل نووية ؟ .
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- وهذا ما صرح به يوما المرحوم ياسر عرفات حول أنواع الأسلحة التي تستعملها إسرائيل ضد شعب يكافح من أجل ” تقرير مصيره ” (!) ، حيث قال لصحفي إسرائلي ” إن حكومتكم استعملت كل أنواع الإسلحة ضدنا ، ما عدى السلاح النووي “.
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- بوتين في خطته تلك ، يسحب باليد اليسرى ما أعطاه باليد اليمنى . في اصباح يحكي حل سياسي ، وفي الليل يستعمل الحل الإرتجاجي الفوصفوري .
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- شخصية الرئيس الروسي تمتاز بالعزم وبالحزم . بينما شخصية أوباما صفتها الأساسية التردد والتريث ، لكن لأسباب جيوستراتيجية واسباب حرب نفسية .
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- بوتين جبان يخشى ما سيترتب عن الحصار الغربي لروسيا بسبب أوكرانيا .
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- ويخشى تداعيات السوق البيترولية المتدبذبة .
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- وأخيررا وليس باخير، شبح فشل الجيش الروسي في الهجوم وفي احتلال أفغانستان .
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- الإدارة الأمريكية شانها شأن إيران تلعب على الوقت . المفس الطويل . إنهاك الخصم .
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- هذه الخطة ” جميلة” لو كانت تلعب في الأراضي الروسية او الامريكية وليس على الأراضي العربية .