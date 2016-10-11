قائد عمليات الأنبار يؤكد تحرير جزيرة هيت بالكامل من تنظيم الدولة

بغداد- القاهرة- د ب أ- أكد قائد العمليات بمحافظة الأنبار العراقية اللواء الركن إسماعيل المحلاوي الثلاثاء عن تحرير جزيرة هيت بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، لافتا إلى مشاركة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية والمدفعية في العملية.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المحلاوي القول إن “قطعات الجيش تمكنت من تحرير جزيرة هيت شمال مدينة هيت (70 كلم غرب الرمادي) بالكامل من تنظيم داعش”.

وكان العميد الركن عبد الكريم الزوبعي آمر لواء 27 بعمليات الجزيرة والبادية قال مؤخرا لوكالة الأنباء الألمانية إن “الجيش العراقي نجح في طرد إرهابيي داعش بالكامل من جزيرة هيت”، وأن القوات تقوم بإزالة بقية العبوات الناسفة التي خلفها التنظيم لحماية المدنيين من أية تفجيرات.