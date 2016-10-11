الأركان التركية تعلن قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة- د ب أ- قالت رئاسة الأركان التركية الثلاثاء إنَ مقاتلات تابعة لسلاح الجو قصفت مواقع لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” شمالي العراق.

ووفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء فإن المقاتلات استهدفت الاثنين مواقع عسكرية وملاجئ ومخازن أسلحة وذخيرة تابعة للمنظمة شمالي العراق.

وأوضحت رئاسة الأركان أن سلاح الجو قصف عدة مواقع كان يتردد عليها عناصر من المنظمة في منطقة “زاب” شمالي العراق.

ولم يذكر البيان ما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المسلحين.