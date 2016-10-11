قتيلان في تحطم طائرة لـ”الحرس الثوري” جنوب شرقي إيران

أنقرة- الأناضول- لقى طياران إيرانيان مصرعهما، الإثنين، إثر تحطم طائرة خفيفة في ولاية “سيستان وبلوشستان”، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء الإيرانية (شبه رسمية)، الثلاثاء، إن الطائرة، التي تعرضت للحادث، تتبع للقوات البرية بـ”الحرس الثوري الإيراني.

ولفتت إلى أن الطائرة، وهي من طراز “جايرو بلان”، سقطت قرب مدينة ايرانشهر (جنوب شرق)؛ نتيجة عطل فني مفاجئ.

وفيما لم توضح “تسنيم” طبيعة العطل، قالت وكالة أنباء “فارس″ الإيرانية (شبه رسمية) إن الطائرة اصطدمت بكيبل كهربائي.

وكانت الطائرة عائدة إلى القاعدة التي انطلقت منها إثر إتمامها مهمة استطلاع بالقرب من الحدود الباكستانية جنوب شرقي البلاد.