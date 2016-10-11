مريم حسين تثير الجدل ببطنها البارز بعد أقل من شهر على زواجها

دبي ـ رفضت الفنانة العراقية مريم حسين التحدث عن حياتها الشخصية في اللقاء الاول لها بعد زواجها من فيصل الفيصل على تلفزيون “الامارات”.

ونفت تأكيد خبر حملها الذي تمّ تداوله بعد تصوريها مجموعة من الصور الرومنسية مع زوجها، معتبرة أن هذه الامور تعنيها فقط وحياتها الشخصية ملكاً لها ولشريك حياتها.

وكانت العديد من المصادر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت مجموعة صور لمريم ظهرت فيها ببطن منتفخ، ما دفعهم للقول بأنها حامل، رغم انه مرّ أقل من شهر على زواجها، الامر الذي أثار جدلاً كبيراً على “انستغرام” حول حقيقة حملها.