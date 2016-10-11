طالب مصري يقتل معلمه داخل الصف ليدخن سيجارة

القاهرة ـ تلقى قسم شرطة أبو النمرس في محافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بلاغاً يفيد بقتل طالب مصري معلمه داخل الفصل، بعدما وبخه بسبب تدخينه سيجارة أثناء الحصة.

ولفظ المعلم أكرم علي، الذي يعمل بإحدى المدارس الثانوية التجارية، أنفاسه عقب التعدي عليه بالضرب من قبل طالب في المدرسة يدعى إسماعيل عبدالحميد.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن مشادة كلامية نشبت بين الطالب والمدرس عقب توبيخ الآخير له بسبب تدخينه سيجارة داخل الفصل، ثم تطورت لمشاجرة انهال فيها الطالب على المدرس بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

ومنع المعلمون والطلاب الجاني من الهرب ونجحوا في الإمساك به، وسلموه للشرطة التي أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.