مدير يجبر موظفاته في الصين على تقبيله لتحسين العلاقة بينهم

بكين ـ اعتمدت إحدى الشركات في العاصمة الصينية بكين طريقة غريبة، وفريدة من نوعها، لما قالت إنها لتحسين سير العمل وعلاقات الموظفين والمدراء، تعتمد على تقبيل الموظفات لمدرائهنّ.

وحسب مصادر محلية صينية، فقد اصطفت الموظفات بشكل يومي من الساعة التاسعة لمدة نصف ساعة، من أجل تقبيل مديرهم، قبل بدء العمل، ما أثار صدمة متابعي وسائل التواصل بعد نشر الصور، وتساءل بعضهم: هل هذا لتحسين العلاقة بين الموظفين، أم لابتزاز الموظفات؟

ووافقت جميع الموظفات على تقبيل مديرهن، رغم ترددهن في البداية، لحضور الروتين الصباحي، لكن اثنتين من الموظفات رفضن ذلك، واستقالتا من الشركة، واتهمن المدير بالجنون.

وادعى المدير أن هذه الطريقة تخلق علاقة جيدة بين الموظفين والمديرين، حتى إن بعض الموظفات تفتقده حين يغيب، متحدثا بكل ثقة، مضيفاً أنهنّ يرسلن له رسائل عبر الجوال للاطمئنان عليه، وأن فكرته مطبقة في إحدى الشركات الأمريكية.