بول بوجبا “مستاء” من كثرة الانتقادات

باريس ـ أعرب الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن عدم رضاه، عما تعرض له من نقد “لاذع″ خلال الفترة الماضية؛ بسبب تدهور مستواه مع منتخب بلاده، خلال التصفيات المؤهلة للمونديال.

وقاد بول بوجبا، المنتخب الفرنسي، لتحقيق الفوز على هولندا، في تصفيات المونديال، مساء الإثنين، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من إبعادها، في الدقيقة (30).

وقال بوجبا، في تصريحات لقناة “كانال بلس″ الفرنسية، مساء الإثنين: “ألعب لمنتخب فرنسا، وليس فريق بوجبا. لن أتحدث عن الأمور الفردية. أنا ألعب دائمًا لصالح الفريق”.

وتابع: “ليس من الرائع دائمًا أن استمع للنقد، لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “لازلت أحافظ على تركيزي داخل الملعب، ودائمًا أقدم كل ما لدي. أحاول أن أصنع فوائد كبيرة”.

واختتم لاعب يوفنتوس السابق، حديثه: “أنا شخص يجرب الأشياء. نحن دائمًا نكبر ونتعلم. لا زلت صغير السن، ولدي أهداف، ولنا أهداف كفريق. نريد أن نصل لنهائيات كأس العالم”.

ويحتل الديوك، صدارة المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن السويد، صاحبة المركز الثاني بالمجموعة.