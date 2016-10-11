مارادونا: تحتاج 40 لاعبًا لتصنع توتي جديد

روما ـ آكال الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، المديح لفرانشيسكو توتي، لاعب وقائد نادي روما، بسبب أدائه المميز مع الجيالوروسي خلال الفترة الماضية.

وقال مارادونا، خلال مؤتمر صحفي للقاء ودي خيري: “أشعر بالأسف تجاه البولندي ميليك، ولكن في كرة القدم كل شيء يمكن أن يتغير في لحظة”.

وتعرض أركاديوز ميليك مهاجم نابولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب عن صفوف الفريق لـ6 أشهر.

وتابع: “هذه الأشياء حدثت، ولكن هو صغير السن وقوي، وسيكون جاهزًا من أجل نابولي”.

وأضاف: “توتي يمكنه اللعب حتى عمر الخمسين، في الكالتشيو تحتاج لأربعين لاعبا لكي تصنع توتي آخر”.

وأردف: “لن يكون سهلاً على روما اللعب في نابولي، أتمنى فوز نابولي بكل سلام”.

وأتم أسطورة كرة القدم الأرجنتينة حديثه بقوله: “أتمنى أن يفوز النادي الأفضل، والذي سيكون بالتأكيد فريق ساري (نابولي)”.