بوتين يلغي زيارة لباريس بعد عرض فرنسا إجراء محادثات عن سوريا فقط

باريس - رويترز – قال مصدر بالرئاسة الفرنسية الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يأتي إلى باريس الأسبوع المقبل، بعدما رفض أن تقتصر محادثاته مع الرئيس فرانسوا أولاند على الشأن السوري.

وقال المصدر “كانت هناك اتصالات بين الكرملين والإليزيه هذا الصباح لعرض زيارة عمل لبوتين بشأن سوريا فقط، مع استبعاد مشاركة الرئيس أولاند في أي فعاليات أخرى (خلال الزيارة).”

وأضاف أنه “رداً على ذلك العرض أفادت روسيا برغبتها في تأجيل الزيارة المقررة في 19 أكتوبر تشرين الأول.”

وكان من المقرر أن يفتتح الزعيم الروسي خلال الزيارة كاتدرائية أورثوذكسية روسية جديدة ويزور معرضاً فنياً روسياً في العاصمة الفرنسية.