تقارير روسية : مناورات منتظرة بين روسيا ومصر بمشاركة حاملات طائرات

القاهرة - د ب أ – نقلت صحيفة “ازفستيا” الروسية عن مصدر عسكري القول، إن روسيا ومصر تبحثان تنفيذ مشروع تدريبي عسكري مشترك بمشاركة حاملات طائرات.

ووفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية الثلاثاء، فإن هذه الحاملات هي الحاملة الروسية “الأميرال كوزونيتسوف” وحاملتا طائرات الهليكوبتر المصريتان من طراز “ميسترال”، وذلك في ربيع عام 2017 .

وكانت حاملة الطائرات “الأميرال كوزونيتسوف” انضمت إلى مجموعة القطع البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط، وستتوجه إلى شواطئ سوريا خلال تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وتستضيف مصر مناورات “حماية الصداقة 2016″ بين مصر وروسيا بمشاركة وحدات من قوات المظلات الروسية أواسط هذا الشهر.

ونقلت الصحيفة عن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي ألكسندر شيرين، قوله إن المناورات المشتركة تؤكد أن مصر شريك روسيا الاستراتيجي.