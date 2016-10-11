مسلحون حوثيون يختطفون ناشطاً طلابياً بالعاصمة اليمنية

اليمن - الأناضول – اختطف مسلحون حوثيون، الثلاثاء، رضوان مسعود، رئيس اتحاد طلاب جامعة صنعاء (كبرى الجامعات الحكومية باليمن) ونقله لجهة مجهولة .

وقال مصدر مقرب من المختطف، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن ” مسلحين حوثيين اختطفوا مسعود بالقرب من مكتب النائب العام في حي مذبح بصنعاء”.

وأضاف أن الخاطفين الحوثيين نقلوا مسعود إلى جهة مجهولة، دون ذكر المزيد من التفاصيل .

وكان مسعود قد تعرض للاختطاف من قبل الحوثيين في نفس الحي، نهاية يناير الماضي، وتم الإفراج عنه بعد أيام من الاختطاف.

وأواخر أيلول/ سبتمبر 2014 سيطرت جماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على صنعاء ومدن يمنية أخرى، وبدأت بحملة اعتقالات طالت المئات من مناوئيها، بينهم سياسيين وصحافيين وناشطين.

وتشهد اليمن حرباً منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيس والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين، وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح، من جهة أخرى، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلاً عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.