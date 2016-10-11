المرصد السوري: مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 في تفجير بريف منبج

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، بمقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير انتحاري في ريف مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال المرصد في بيان اليوم إن الانفجار ناجم عن تفجير عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” ( داعش) ليل الاثنين / الثلاثاء، لنفسه بحزام ناسف في قرية الماشي في ريف مدينة منبج .

وأشار المرصد إلى أن جميع الضحايا من عائلة ذياب الماشي، أحد أقدم البرلمانيين العرب والذي بقي عضواً في مجلس الشعب السوري لنحو 55 عاماً .

وأكدت مصادر متقاطعة أن الانفجار جرى خلال تواجد عضو حالي في مجلس الشعب في قرية الماشي التي ينحدر منها، والتي تسيطر عليها قوات مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية.