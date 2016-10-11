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ميركل تدعو الاتحاد الأفريقي للمساعدة في حل الصراع الليبي

Oct 11, 2016

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أديس أبابا - رويترز – قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارة إلى إثيوبيا إنها تريد أن يشارك الاتحاد الأفريقي في محاولة حل الصراع في ليبيا.

وقالت ميركل في كلمة أمام الاتحاد الأفريقي، “أنا أفضل بوضوح أن يستخدم الاتحاد الأفريقي نفوذه للمساعدة في تسوية الصراع.” وأضافت أن ليبيا باتت “مثالاً حزيناً” لعواقب انهيار مؤسسات الدولة.

وقالت أيضاً إن على الدول الأفريقية زيادة جهود مكافحة المتشددين والهجرة غير الشرعية، وأضافت أنها بحاجة إلى تطبيق إصلاحات ديمقراطية واقتصادية لتقويض النشاط الإرهابي.

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