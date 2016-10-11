مسؤول عسكري كبير يستقيل من جيش جوبا بسبب “انتهاك” اتفاق السلام

جوبا - الأناضول – أعلن مسؤول عسكري رفيع، الثلاثاء، استقالته من منصبه في الجيش الحكومي بجنوب السودان؛ احتجاجاً على “انتهاك” اتفاق السلام الموقف بين الحكومة والمعارضة المسلحة.

وقال الفريق “بافينج منجتويل”، نائب رئيس أركان الجيش لشؤون التوجيه، عبر بيان صحافي من مقر إقامته في العاصمة الكينية نيروبي، إنه يعلن رسمياً استقالته من منصبة.

وأضاف، في بيانه أن استقالته تأتي احتجاجاً على “انتهاك” الرئيس سلفاكير ميارديت والحاشية المحيطة به لبنود اتفاق السلام الموقع في أغسطس/آب 2015، بين الأول وريك مشار، زعيم المعارضة المسلحة.

وأوضح أن “الانتهاك” يتمثل في زيادة عدد ولايات البلاد إلى 28 بدلاً عن 10 ولايات كما نص اتفاق السلام.

أيضاً، اتهم “منجتويل”، الذي ينتمي إلى قبيلة النوير، ثاني أكبر قبيلة في جنوب السودان، الرئيس “سلفاكير” و”مجلس أعيان الدينكا” بالتغول علي أراضي المجتمعات الأخرى والحاقها بمناطق الدينكا في الولايات الجديدة، التي تم إنشاؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2015 على أراضي مقتطعة من ولاية “أعالي النيل” (شمال شرق)، وإقليم “بحر الغزال” (شمال غرب).

وتأسس “مجلس أعيان الدينكا” في العام 2013، ويضم في تمثيله 45 عضواً غير منتخب، أغلبهم برلمانيون، يمثلون مختلف بطون وعشائر قبيلة “الدينكا” ذات الأغلبية السكانية بجنوب السودان، والتي ينتمي إليها سلفاكير.

وفي الفترة الأولى من تأسيسه، اتخذ المجلس لنفسه خطاً متبنياً لسياسات الحكومة، لكنه سرعان ما تحول، حسب مراقبين، ليكون بمثابة العقل المدبر لمعظم القرارات التي تتخذها الحكومة من خلال الرئيس.