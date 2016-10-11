يلدريم يتعهد باقتلاع “الإرهابيين” في حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد الانقلاب

أنقرة - رويترز – تعهد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء، باقتلاع أي “إرهابيين” من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم لهم صلات بحركة دينية يلقى باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد.

وقال لأعضاء في البرلمان من حزبه الحاكم إن السلطات، ستلاحق أعضاء في حزب العدالة والتنمية مثلما تنفذ عمليات ضد الشبكة في أنحاء البلاد.

وبشكل منفصل قال يلدريم إن المسلحين الأكراد، ينفذون أوامر بمهاجمة مسؤولين من الحزب الحاكم بشن تفجيرات انتحارية واغتيالات. وكان مسؤولان محليان من حزب العدالة والتنمية قتلا بالرصاص منذ يوم الأحد في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.