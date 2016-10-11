إردوغان يطالب العبادي بأن “يعرف حدوده” ويقول إن تركيا لن تأخذ أوامر بشأن بعشيقة

أنقرة - رويترز – طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء، بأن “يعرف حدوده” وقال إن الجيش التركي لن يأخذ الأوامر من العراق بشأن معسكر بعشيقة.

وقال إردوغان في اجتماع لزعماء إسلاميين في اسطنبول، “العراق لديه طلبات معنية منا بشأن بعشيقة والآن يطالبنا بالرحيل.”

“رئيس الوزراء العراقي يهينني… أولا اعرف حدودك.”

وكانت تركيا والعراق تبادلا استدعاء السفراء في مواجهة دبلوماسية متصاعدة وحذر العبادي تركيا من أنها تخاطر بإثارة “حرب إقليمية” بالإبقاء على قوات في الأراضي العراقية.