أولاند: الحوار مع روسيا بشأن سوريا يجب أن يكون صريحا وحازما

ستراسبورج - رويترز – قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الثلاثاء، إن من المهم مواصلة المحادثات مع روسيا رغم الخلافات الكبيرة مع موسكو بشأن سوريا ولكن لا جدوى من المباحثات إذا لم تكن “صريحة وحازمة”.

وقال أولاند في كلمة أمام مجلس أوروبا في ستراسبورج إن “فرنسا لديها خلاف كبير مع روسيا بشأن سوريا والفيتو الذي استخدمته روسيا ضد مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الدولي حال دون وقف القصف وتمكين سريان هدنة.

“أرى أن من الضروري إجراء حوار مع روسيا ولكن يجب أن يكون حازماً وصريحاً، وإلا لن يكون له مكان وسيكون تمثيلية. إنني على استعداد للقاء الرئيس بوتين إذا استطعنا إحراز تقدم بشأن السلام.”