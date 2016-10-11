حركة “الشباب” تسيطر على بلدة استراتيجية وسط الصومال

مقديشو - الأناضول – سيطرت حركة “الشباب” الصومالية، الثلاثاء، على بلدة “عيل علي” الإستراتيجية الواقعة في إقليم هيران، وسط الصومال.

جاء ذلك إثر انسحاب القوات الإثيوبية العاملة تحت مظلة قوات حفظ السلام الإفريقية “أميصوم” من البلدة، التي تبعد بنحو 70 كلم غرب مدينة بلدوين، حاضرة إقليم هيران، وسط الصومال.

وحسب سكان محليين، أخلت القوات الإثيوبية ثكناتها العسكرية من البلدة التي كانت تتمركز فيها منذ عامين، بعد قصف مدفعي من قبل مقاتلي حركة “الشباب” الليلة الماضية.

وقال “محمود نور”، أحد عيان البلدة، إن عناصر من حركة “الشباب” دخلت البلدة فور انسحاب القوات الإثيوبية منها.

وأضاف أن مقاتلي الحركة شرعوا في عمليات تفتيش داخل البلدة؛ في مسعى منهم للتأكد من سلامة الأماكن التي كانت تتمركز فيها القوات الإثيوبية.

وأفاد “نور” بوجود حالة من القلق لدى سكان البلدة من إمكانية تصاعد القتال فيها حال تحركت القوات الصومالية والإفريقية لإخراج مقاتلي حركة “الشباب” منها.

وأشار إلى أن مقاتلي “الشباب” أقاموا تحصينات أمنية في مداخل البلدة خوفا من هجوم محتمل من قبل القوات الحكومية والإفريقية.

ولم يتسن معرفة دوافع انسحاب القوات الإثيوبية من بلدة “عيل علي” المتأخمة لحدود إقليم “الصومال الغربي”، الخاضع لسيطرة إثيوبيا.

لكن وسائل إعلام محلية صومالية قالت إن الإضطرابات الأمنية، التي تشهدها أديس أبابا، في الوقت الراهن، دفعت القوات الإثيوبية إلى الانسحاب من البلدة باتجاه إقليم “الصومال الغربي”.

واستولت القوات الإثيوبية على بلدة “عيل علي” برفقة القوات الصومالية في أغسطس/آب 2015.

وتشكل البلدة أهمية استراتيجية وتجارية للأقاليم الوسطى من الصومال؛ إذ تربط الأقاليم الجنوبية بقية الأقاليم الأخرى بوسط البلاد.

وانضمت القوات الإثيوبية في مطلع 2014 إلى مظلة قوات “أميصوم”، التي يصل قوامها نحو 22 ألف جندي من القوات الأوغندية والكينية والبروندية والإثيوبية، إلى جانب وحدات من شرطة من نيجيريا وسيراليون.