السلطات الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة

القدس - أ ف ب – أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الثلاثاء، انه اعتقل الشهر الماضي شاباً فلسطينياً يتحدر من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، بدعوى انه كان يخطط لشن هجمات في أماكن عدة داخل اسرائيل بالتنسيق مع حركة حماس.

وادعى الشين بيت في بيان، أن “محمد فواز الجولاني (22 عاماً) من مخيم شعفاط في القدس الشرقية اعتقل قبل شهر، إذ كان يخطط لتنفيذ هجمات وإعداد عبوات ناسفة”، مشيراً إلى أنه “كان على اتصال مع قيادة حماس في قطاع غزة لتلقي التوجيهات، وأفادها بأسماء أشخاص يستطيعون مساعدته في تنفيذ مخططاته”.

ولفت البيان، إلى أن “التحقيق أظهر انتماء الجولاني إلى حركة حماس، وأنه وافق خلال الأشهر الأخيرة على تنفيذ هجمات مؤلمة ضد إسرائيلين في القدس بعدما تواصل عبر الانترنت” مع قيادة حماس.

وأوضح الأمن الداخلي الإسرائيلي أن الفلسطيني، كان يخطط “لتنفيذ هجوم مسلح بإطلاق النار ببندقية كلاشنيكوف عند حاجز حزما العسكري في شمال شرق القدس، إضافة إلى تفجير متجر يعمل فيه منذ العام 2011″.

وأضاف أن خطط الجولاني كانت تشمل أيضاً، “تنفيذ هجمات بالقنابل على مركز (مول المالحة) التجاري، وفي المحطة المركزية في القدس الغربية (…) وتنفيذ عملية انتحارية بحافلة في مستوطنة بسغات زئيف المحاذية لمخيم شعفاط”.

ولفت الجهاز الإسرائيلي إلى أن الجولاني حدد 16 أيلول/سبتمبر موعداً لشن الهجمات، أي بعد عيد الأضحى، لتجنب قيام إسرائيل بإغلاق القدس الشرقية ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى.

وقدمت بحق الجولاني لائحة اتهام في المحكمة المركزية في القدس، وتم تمديد مدة اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وفي الإطار نفسه، اعتقل قريبان للجولاني لاتهامهما بمساعدته عبر إخفاء أسلحة وذخائر تعود له، بحسب المصدر نفسه.

ومخيم شعفاط الذي أنشئ في العام 1965، هو المخيم الوحيد في مدينة القدس الشرقية، ويحمل سكانه الإقامة الإسرائيلية المؤقتة التي تسمح لهم بالتنقل والعمل داخل إسرائيل.