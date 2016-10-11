نائب بريطاني يشبه سلوك روسيا في سوريا بأسلوب النازيين

لندن - رويترز – اتهم نائب برلماني بريطاني بارز، روسيا باستهداف المدنيين في سوريا بالطريقة ذاتها التي انتهجها النازيون في غيرنيكا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال أندرو ميتشل وهو نائب عن حزب المحافظين الحاكم ووزير التنمية الدولية السابق، إن هجوماً وقع الشهر الماضي على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة بالقرب من مدينة حلب في شمال سوريا هو جريمة حرب ارتكبتها القوات الروسية.

وقال ميتشل أمام البرلمان مساء الاثنين، “عندما يتعلق الأمر بأسلحة وذخائر حارقة مثل القنابل الخارقة للتحصينات والقنابل العنقودية، فإن الأمم المتحدة واضحة في أن الاستخدام المنهجي لمثل هذه الأسلحة التي لا تميز بين أحد في المناطق المكتظة بالسكان بمثابة جريمة حرب.”

وأضاف قائلاً “إننا نشهد أحداثا على غرار سلوك النظام النازي في غيرنيكا بإسبانيا”، في إشارة إلى الدمار الذي لحق بالبلدة الإسبانية عام 1937 من جراء الغارات الجوية لقوات أدولف هتلر.

وعندما أبلغ بتعليقات ميتشل سأل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين “من هو هذا السياسي؟”، وأضاف “للأسف لا أعرفه. من هو؟ لن أعلق بأي طريقة. للأسف لا أعرفه.”

ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تستمر ثلاث ساعات الثلاثاء لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.