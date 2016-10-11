الصين وروسيا تجريان مزيداً من المناورات بعد قرار أمريكي بنشر ثاد

بكين - رويترز – قالت وسائل إعلام صينية رسمية الثلاثاء، إن الصين وروسيا ستجريان ثاني مناورات مشتركة مضادة للصواريخ العام المقبل، بعد أن أغضبت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة البلدين بخططهما نشر نظام ثاد الدفاعي العسكري الأمريكي المضاد للصواريخ في سول.

وأجرى الجيشان الصيني والروسي أول مناورات لهما في مايو أيار، في الوقت الذي بحثت فيه واشنطن وسول نشر نظام ثاد لمواجهة أي تهديدات كورية شمالية.

ومن المقرر أن يُنشر نظام ثاد في ملعب للجولف في كوريا الجنوبية، الأمر الذي يثير قلق موسكو وبكين اللتين تخشيان أن يهدد أمنهما دون أن يحقق شيئاً يذكر في تهدئة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الصين وروسيا أعلنتا في منتدى دفاعي ببكين إجراء جولة جديدة من المناورات في عام 2017 دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.