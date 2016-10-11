طالبان تستولي على مركز مقاطعة بشمال غرب أفغانستان

كابول - د ب أ – قال مسؤول الثلاثاء، إن مسلحي طالبان اجتاحوا مركز مقاطعة نائية بإقليم فارياب الواقع في شمال غرب أفغانستان، بعدما تقهقهر القوات الأمنية الأفغانية إلى قاعدة عسكرية بعيداً عن السوق الرئيسي .

وقال محمد عارف ، العضو بالمجلس الإقليمي ” مقاطعة جورماش كانت واقعة تحت حصار طالبان منذ خمسة لستة أيام ، وقد تمكن مسلحو طالبان من اجتايح مركز المقاطعة صباح اليوم”.

وأضاف أن مقاتلي طالبان قطعوا الطريق الذي يربط المقاطعة بعاصمة الإقليم ، وذلك من خلال زرع الألغام وعرقلة جهود القوات الأفغانية لإرسال مساعدة وتعزيزات .

ومازال الموقف في عاصمة إقليم قندوز ، بشمال البلاد ، متأزماً بعد تسعة أيام من شن طالبان هجوماً منسقاً .

وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ، تشرد حوالي 33 ألف شخص بسبب القتال في قندوز .