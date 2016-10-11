حزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عن قتل سياسي في الحزب الحاكم التركي

اسطنبول- رويترز- قال حزب العمال الكردستاني الثلاثاء إنه وراء قتل مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا في ثاني عملية إطلاق نار من نوعها خلال يومين في جنوب شرق البلاد المضطرب.

وذكر مكتب الحاكم الإقليمي أن دريان آق ترت الذي يقود فرع الحزب في ضاحية دجلة في مدينة ديار بكر قتل بالرصاص في مكتبه في وقت متأخر الاثنين.

وقال الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني في بيان على موقعه الإلكتروني أن المسلحين استهدفوا آق ترت بسبب تعاونه مع الدولة في المعركة ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.