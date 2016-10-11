القضاء العسكري يدعي على مفتي سابق في لبنان بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

بيروت- الأناضول قال مصدر أمني لبناني، إن القضاء العسكري، إدعى، الثلاثاء، على المفتي السابق لقضاء راشيا (في محافظة البقاع)، الموقوف الشيخ بسام الطراس، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء (رسمية)، نقلا عن ذات المصدر الذي لم تذكر اسمه، أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ادعى على الموقوف الشيخ بسام الطراس″.

ولفت المصدر إلى أن “الادعاء شمل الفارين الإثنين من وجه العدالة؛ محمد قاسم الأحمد، ومحمود ربيع، في نفس الجرم”.

وأضاف أن “الطراس، تواصل مع داعش، رغم معرفته أنه يقوم بأعمال إرهابية”.

وأشار إلى أنه “تم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول”.

جدير بالذكر أن الأمن العام أوقف الطراس، عشية عيد الأضحى الماضي، بتهمة التواصل مع تنظيمات إرهابية، لكن ما لبث أن تم الإفرج عنه بعد احتجاجات شعبية واسعة شهدتها عدة مناطق لبنانية، قادتها “هيئة علماء المسلمين في لبنان”.

ومنذ حوالي اسبوع، أعاد فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، توقيف الطراس، واستكمل التحقيق معه، حتى ادعاء القضاء العسكري عليه، اليوم.

وقال مصدر للأناضول، إن هيئة العلماء المسلمين في لبنان، بصدد عقد اجتماع طارئ لها، مساء الثلاثاء، “لاتخاذ القرار المناسب في كيفية الرد على خطوة القضاء” بحق الشيخ الطراس.

ولفت إلى “احتمال أن تتخذ الهيئة قرارا بالتصعيد في الشارع″.