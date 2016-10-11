الخارجية السورية: بان كي مون فشل في المسؤولية المنوطة به

دمشق- د ب أ- انتقد مصدر في وزارة الخارجية السورية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسبب سحبه التقرير الخاص بالانتهاكات ضد الأطفال في اليمن.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” الثلاثاء إن “الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يؤكد مرة جديدة فشله في احترام أبسط المتطلبات التي توجبها المسؤولية المنوطة به وأهمها الصدق والنزاهة والاستقلالية”.

وأضاف المصدر “لقد أساء بان كي مون مراراً إلى مصداقية الأمم المتحدة وموضوعيتها عندما جعلها رهينة لمشيئة البعض وجعل من نفسه طرفا في المشاكل التي تعصف بعالمنا اليوم دون إلتزام الحدود الدنيا لأخلاقيات وموجبات مهمته وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”.

وقال المصدر “إن الأمين العام الحالي الذي وبدون حرج سحب التقرير الخاص بالانتهاكات ضد الأطفال في اليمن بفعل العدوان السعودي قد ألحق إساءة تاريخية لا تمحى بحق المنظمة الدولية والذي من المفترض أن يكون القيم والمؤتمن على مكانتها ودورها في العالم”.

وأضاف المصدر “كما أن الأمين العام الذي ارتضى لنفسه التصرف وفق سياسات بعض الدول إزاء سورية يتحمل مسؤولية قانونية وأدبية فيما آلت إليه الأوضاع عندما وفر مع البعض إحدى مظلات الدعم السياسي للإرهاب التكفيري وأدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأدنى دليل أو برهان وقام بالترويج لطروحات الأبواق المأجورة المعروفة بتبعيتها للدول المتآمرة على الشعب السوري وتضليل الرأي العام إزاء ما يحصل في سوريا”.

واختتم المصدر بالقول إن “سوريا كانت تتمنى رغم كل سقطات بان كي مون أن ينهي ولايته بشكل يذكره فيها التاريخ بشكل مشرف لا أن يقول عنه أنه رحل غير مأسوف عليه”.