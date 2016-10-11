أوباما يتعهد بإرسال الناس إلى المريخ بحلول ثلاثينات القرن

واشنطن- رويترز- وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء بالعمل على إرسال الناس إلى كوكب المريخ في غضون 15 عاما متعهدا بالعمل مع شركات خاصة على “بناء مركبات جديدة يمكنها تحمل ونقل رواد الفضاء في رحلات طويلة متحملة في عمق الفضاء”.

وقال أوباما في مقال رأي لشبكة (سي ان ان) نشر على موقعها الالكتروني “حددنا هدفا واضحا مهما للفصل التالي من قصة أمريكا في الفضاء وهو إرسال البشر إلى المريخ بحلول ثلاثينات القرن وإعادته سالمين إلى الأرض بهدف نهائي هو التمكن ذات يوم من البقاء هناك لفترات ممتدة”.