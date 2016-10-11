دونالد ترامب يصف رئيس مجلس النواب الأمريكي بأنه “ضعيف وغير كفء”

واشنطن- د ب أ- صعد مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب من هجومه على رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين، بعدما قال إنه لن يدعم ترشيح ترامب للرئاسة.

وفي تغريدة على صفحته بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، شن ترامب هجوما على راين، ووصفه بأنه “ضعيف للغاية وغير كفء”.

وكان راين قد أخبر النواب الجمهوريين خلال المكالمة الهاتفية الاثنين أنه لن يدعم حملة ترامب في أعقاب نشر مقطع فيديو، يعود تاريخه لعقد مضى، يتحدث فيه ترامب بصورة مسيئة عن النساء.

وكان ترامب قد كتب على صفحته بموقع تويتر في وقت سابق “من الصعب تقديم أداء جيد في الوقت الذي لا يقدم فيه بول راين وأخرون الدعم”.